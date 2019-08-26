صدمة كبيرة في الأهلي بسبب أزارو

صدم المغربي وليد أزارو إدارة ناديه الأهلي بعد رفضه الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتمسك بالبقاء حتى نهاية عقده مما يمنع الأهلي من التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد.





وأكد مصدر داخل الأهلي أن أزارو أبلغهم إدارة النادي رفضه الرحيل في الوقت الحالي وتمسكه بالاستمرار في صفوف الفريق خاصة أنه قام بتجديد تعاقده ورفض احترافه في الدوري الصيني في بداية الموسم الماضي.





وأشار المصدر إلى أن أزارو لن يسمح لإدارة الأهلي بإجباره على الرحيل بدون موافقته وفي حالة إصرارهم على رحيله سيكون بفسخ التعاقد والرحيل مجانًا واختيار النادي الذي سينضم له.





وأكد المصدر غضب أزارو بشدة من طريقة تعامل إدارة الأهلي معه واستجابتها لضغوط الجماهير والتفكير في بيعه على الرغم من أنها أضاعت عليه العرض الصيني الذي كان سيحصل فيه على مقابل مادي خيالي.