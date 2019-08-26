"التطوير العقاري": أرباح الاستثمار في العقارات بمصر ثلاثة أضعاف أوروبا
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:00 ص
نعيم يوسف
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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مصر متأخرة جدا في مسألة "تصدير العقارات"، موضحا أن هذا النوع من التصدير عبارة عن السماح للأجانب بشراء عقارات في مصر.
وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هناك تحركات من الدولة في هذا المجال، ومنها قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات، والمشاركة في المعارض العقارية الدولية، وأيضا السماح لرؤوس الأموال الأجنبية بشراء أعداد كبيرة من العقارات للاستثمار فيها.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن أرباح الاستثمار في العقار بمصر ثلاثة أضعاف الربح في أوروبا، مشيرا إلى أن قطاع العقارات يساهم بحوالي 25% من الناتج القومي بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويعمل بها حوالي 25 مليون مصري.
وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هناك تحركات من الدولة في هذا المجال، ومنها قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات، والمشاركة في المعارض العقارية الدولية، وأيضا السماح لرؤوس الأموال الأجنبية بشراء أعداد كبيرة من العقارات للاستثمار فيها.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن أرباح الاستثمار في العقار بمصر ثلاثة أضعاف الربح في أوروبا، مشيرا إلى أن قطاع العقارات يساهم بحوالي 25% من الناتج القومي بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويعمل بها حوالي 25 مليون مصري.
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