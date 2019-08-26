برشلونة يصرف النظر عن نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يقترب من عقد صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت العديد من التقارير الأوروجوايانية والإيطالية أن برشلونة يقترب من التعاقد مع رودريجو بنتانكور نجم وسط يوفنتوس في الص يف الحالي في صفقة تبلغ 60 مليون يورو.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر من داخل برشلونة عدم نية البلوجرانا عقد هذه الصفقة.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الاجتماع الأخير بين فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس ومسئولي برشلونة أكد صحة الأنباء المنتشرة عن صفقة بنتانكور.