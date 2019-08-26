داعية إسلامي: من ظلم أخوانه وأكل ميراثهم لن يقبل منه الحج



وأضاف "عزام"، في لقاء مع برنامج "المسلمون يستاءلون"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن من استحل حقوق العباد وظلم أخوانه وأكل ميراثهم، لن يقبل منه الحج.



وتابع الداعية الإسلامي، أن من حج بمال سحت وظلم الآخرين لن يقبل حجه، والله يتقبل من المتقين، مشيرا إلى أنه رآى هذا العام الجمال والجلال، حيث أنه عندما اشتدت الأمطار خاف الحجاج، وطلبوا من الله الرحمة فأشرقت الشمس مرة أخرى، وحينها رأوا قوة الله ورحمته.

قال الشيخ يسري عزام، الداعية الإسلامي، إن العيد الحقيقي للحجاج في قبول حجهم، مشددًا على أن قول يعود كمن ولدته أمه لمن تاب وأناب.