مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض 110 ملايين يورو، لحسم صفقة التعاقد مع ويلفريد زاها على أن يكون بديلاً للدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي.





وشهد نيمار صراعًا كبيرًا من يوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد، ولكن البلوجرانا هو الأكثر جدية من بين الثلاثة أندية.





وفي حالة تعاقد باريس سان جيرمان مع ويلفريد زاها بديلاً لنيمار، فإنه من المنتظر رحيل الأخير لصفوف البلوجرانا.



