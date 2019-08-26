خطة جديدة من ريال مدريد للقبض على نيمار

أكد الكاتب الإسبانى جويلليم بالاجى أن ريال مدريد قد وضع خطته من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال بالاجى أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن صفقته الجديدة المهاجم لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لباريس والذى تعاقد معه الريال مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



