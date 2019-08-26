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خطة جديدة من ريال مدريد للقبض على نيمار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:11 ص
خطة جديدة من ريال مدريد للقبض على نيمار
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محمد جمال
 
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أكد الكاتب الإسبانى جويلليم بالاجى أن ريال مدريد قد وضع خطته من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال بالاجى أن ريال مدريد مستعد للتخلى عن صفقته الجديدة المهاجم لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألمانى السابق لباريس والذى تعاقد معه الريال مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإسبانى أن ريال مدريد وضع الثلاثي يوفيتش وخاميس رودريجيز والكوستاريكى كيلور نافاس ضمن الصفقة التبادلية الذى سبعرضها على باريس للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.
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