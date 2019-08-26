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تعرف على عدد مشاهدات "الخميس حبوب" لمحمد رحيم (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:02 ص
تعرف على عدد مشاهدات الخميس حبوب لمحمد رحيم (فيديو)
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طرح المطرب والملحن محمد رحيم، أغنيته الجديدة "الخميس حبوب"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 13,616 مشاهدة منذ طرحها بيوتيوب في 24 أغسطس الجاري.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الأغنية تحمل طابع خاص وشكل جديد ومختلف تماما عما قدمه من قبل، مشيرا أن الأغنية تحمل طابع الأغاني "اللايت".

أغنية "الخميس حبوب" كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع وغناء محمد رحيم،الذى تحمس للفكرة وقرر أن يغنيها بنفسه، لتصبح عودة له للغناء بعد فترة غياب كان يقوم خلالها بتقديم ألحان وتوزيعات لكبار النجوم.
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