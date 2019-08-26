مساعد وزير الداخلية الأسبق: بعض سارقي السيارات يجبون المنظرة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:15 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشخص الذي يتعرض لسرقة سيارته عليه أن يبلغ النجدة بمواصفات السيارة ورقمها، وبياناتها، ثم يتجه إلى قسم الشرطة، ثم مكتب سرقة السيارات.
وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إن مكتب سرقة السيارات يعطي صاحب السيارة خطاب للمرور، لكي لا يتم بيعها ويتم القبض على أي شخص يفعل ذلك.
وأشار إلى أن سرقة السيارات ليست مربحة على الإطلاق، لأن ثقافة تجزئتها وبيعها قطع غيار غير منتشرة في مصر، لافتا إلى أن بعض السارقين يحبون "المنظرة"، وقيادة سيارة مختلفة كل يوم، والبعض يرغب في سيارة لكي يذهب بها للمصيف، بالإضافة لاستخدامها في العمليات الإرهابية.
وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إن مكتب سرقة السيارات يعطي صاحب السيارة خطاب للمرور، لكي لا يتم بيعها ويتم القبض على أي شخص يفعل ذلك.
وأشار إلى أن سرقة السيارات ليست مربحة على الإطلاق، لأن ثقافة تجزئتها وبيعها قطع غيار غير منتشرة في مصر، لافتا إلى أن بعض السارقين يحبون "المنظرة"، وقيادة سيارة مختلفة كل يوم، والبعض يرغب في سيارة لكي يذهب بها للمصيف، بالإضافة لاستخدامها في العمليات الإرهابية.
Advertisements
المزيد عن: وزير داخلية مصر توك شو أخبار
- خبير أمني يكشف خطة "الداخلية" لتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد (فيديو)
- بعد 10 سرقات.. سقوط عصابة سرقة السيارات بـ"المفتاح المصطنع" في الهرم
- عمرو أديب يناقش تفاصيل حادث المنيا الإرهابي على "MBC مصر".. الليلة
- عمرو أديب عن ضبط 80 مليون قرص ترامادول في 10 أشهر: "يانهار أسود"
- لواء سابق يروي تفاصيل لقائه بشخص عليه "جن" وذهابه به لـ"الشعراوي"
- "كله تحت السيطرة".. "المرور" تضع شريحة إلكترونية في كل سيارة للقضاء على الجريمة
- إزاي تحمي سيارتك من السرقة.. خبير أمني يرد