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مساعد وزير الداخلية الأسبق: بعض سارقي السيارات يجبون المنظرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:15 ص
مساعد وزير الداخلية الأسبق: بعض سارقي السيارات يجبون المنظرة
اللواء محمد نور الدين
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشخص الذي يتعرض لسرقة سيارته عليه أن يبلغ النجدة بمواصفات السيارة ورقمها، وبياناتها، ثم يتجه إلى قسم الشرطة، ثم مكتب سرقة السيارات.

وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إن مكتب سرقة السيارات يعطي صاحب السيارة خطاب للمرور، لكي لا يتم بيعها ويتم القبض على أي شخص يفعل ذلك.
وأشار إلى أن سرقة السيارات ليست مربحة على الإطلاق، لأن ثقافة تجزئتها وبيعها قطع غيار غير منتشرة في مصر، لافتا إلى أن بعض السارقين يحبون "المنظرة"، وقيادة سيارة مختلفة كل يوم، والبعض يرغب في سيارة لكي يذهب بها للمصيف، بالإضافة لاستخدامها في العمليات الإرهابية.
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