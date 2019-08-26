رئيس غرفة التطوير العقاري: الدولة نجحت بشكل باهر في الإسكان الاجتماعي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:04 ص
نعيم يوسف
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قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن هناك توازن في الطلب على الإسكان الفاخر، ولكن هناك احتياج كبير لتوفير إسكان للشريحة الـ"فوق متوسط".
وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه بمجرد توفير منتج سعره مليون جنيها يتم دفعه على أقساط لعدة سنوات، يصطف طابور طويل لشرائه.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الشريحة المتوسطة تمثل حوالي 60% من المجتمع المصري، ولم يتم توفير إسكان مناسب لهم، لأن الدولة وفرت إسكان اجتماعي ونجحت فيه نجاحا مبهرا، بينما قام المطورون العقاريون بتوفير الإسكان الفاخر.
ولفت إلى أن مشكلة إسكان "فوق المتوسط"، هي أن العميل يرغب في التقسيط على سنوات طويلة، وهناك مبادرات من الدولة والبنك المركزي بالتنسيق مع المطورين العقاريين لتوفير هذا النوع من الإسكان.
وأضاف "شكري"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه بمجرد توفير منتج سعره مليون جنيها يتم دفعه على أقساط لعدة سنوات، يصطف طابور طويل لشرائه.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الشريحة المتوسطة تمثل حوالي 60% من المجتمع المصري، ولم يتم توفير إسكان مناسب لهم، لأن الدولة وفرت إسكان اجتماعي ونجحت فيه نجاحا مبهرا، بينما قام المطورون العقاريون بتوفير الإسكان الفاخر.
ولفت إلى أن مشكلة إسكان "فوق المتوسط"، هي أن العميل يرغب في التقسيط على سنوات طويلة، وهناك مبادرات من الدولة والبنك المركزي بالتنسيق مع المطورين العقاريين لتوفير هذا النوع من الإسكان.
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