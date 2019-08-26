مذيعة جزائرية تستقيل من قناة الجزيرة



وكتبت المذيعة الجزائرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة، ولكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث"، مشيرة إلى إمكانية التصريح في وقت لاحق.



ورغم رفض المذيعة المستقيلة الكشف عن أسباب استقالتها، إلا أن البعض فهم من تغريدة أخرى أعادت نشرها تعرضها لضغوط من القناة القطرية التي تتبنى معاديا من مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الجزائري.



وأعادت "أوشان"، نشر تغريدة تحدثت فيها عن المواقف، وشراء الولاءات، وقالت: "ما إن تبدأ في التحليل أو مناصرة قضية عادلة.. وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقا حتى تفقد مصداقيتك وتُفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها".



موقف المذيعة الجزائرية لاقى دعما كبيرا من المتابعين، الذين طالبوا باقي الإعلاميين باتخاذ قرارات مثلها وترك العمل بهذه القناة التي تسبب الكثير من الفتن في الدول العربية.

أعلنت المذيعة الجزائرية، حسينة أوشان، استقالتها من قناة الجزيرة القطرية، وسط تكهنات بتعرضها لضغوط نتيجة رفضها موقف القناة مما يحدث في بلادها.