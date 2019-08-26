وزير سابق: ما يتم ترويجه عن السجائر الإلكترونية "مضل".. وليست أقل ضررًا



وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن المشكلة الأكبر في التدخين ليس في النيكوتين ولكن المواد الهيدروكروبونية، والكيماويات التي تنتج عن التدخين.



وتابع وزير الصحة الأسبق، أن ما يسمى بـ"التدخين الإلكتروني"، وسيلة غير آمنة وليست أقل ضررًا من التدخين العادي، موجها نصيحة إلى كل المدخنين بالإقلاع عن أي وسيلة للتدخين.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن ما يتم ترويجه عن السجائر الإلكترونية "مضل"، ومنظمة الصحة العالمية أصدرت بيان أكدت فيه أنها وسيلة غير آمنة، وغير مضمونة.