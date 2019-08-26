مواعيد مباريات اليوم الأثنين 26-8-2019.. 3 مواجهات نارية

تقام بعض المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 26 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة النصر السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا، والعربي الكويتي ضد الاتحاد السكندري في البطولة العربية، وإنتر ضد ليتشي بالدوري الإيطالي.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



