تعرف على الدولة العربية التي اختارها كاظم الساهر للاحتفال بزفاف نجله





يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، للاحتفال بزفاف نجله الأصغر ”عمر"، من عروسه وتدعى نورا الدخش مغربية الأصل.





وقرر الساهر، إقامة حفل الزفاف يوم 30 أغسطس في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة المغربية الرباط حيث تعيش أسرة العروس هناك.



وبحسب عدد من المصادر أن حفل الزفاف سيقام وفقا للعادات والتقاليد المغربية حيث سترتدي الفتيات الملابس المغربية التقليدية فيما سيرتدي الشباب الملابس العراقية التقليدية .

ومن المرتقب أن يشهد الحفل حضور عددا كبيرا من الفنانين العرب والمغاربة .







