مستشار وزيرة الهجرة: معظم المشاركات في حملة "مفيش زي مصر" من شباب
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:26 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور حسين عادل فهمي، مستشار وزير الهجرة للدعم الفني، إن هناك استراتيجية تهدف للتواصل مع الكيانات المصرية في الخارج، من خلال الحملات مثل حملة "مفيش زي مصر"، وتحسين تجربة زيارتهم لمصر.
وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من التواصل مع المصريين بالخارج، وتضمينه في خطة التنمية بالدولة.
وتابع مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، أن معظم المشاركات في حملة "مفيش زي مصر"، كانت من شباب صغير السن.
وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من التواصل مع المصريين بالخارج، وتضمينه في خطة التنمية بالدولة.
وتابع مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، أن معظم المشاركات في حملة "مفيش زي مصر"، كانت من شباب صغير السن.
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