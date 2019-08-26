تعليقات الجمهور على أغنية أصالة الجديدة "جدا جدا"

حققت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".





وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".





الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم



