طارق فهمي: مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:14 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قادة ألمانيا وفرنسا، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، مهمة لأن هذين البلدين سيقودان الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.
وأضاف "فهمي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مصر تعتبر من أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ألمانيا أيضا اقترحت مبادرة "ألمانيا - أفريقيا"، وهناك لقاءات بصفة دورية بهذا الشأن.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة أخرى تم مناقشتها مثل الإرهاب، والاستثمار.
وأضاف "فهمي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مصر تعتبر من أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ألمانيا أيضا اقترحت مبادرة "ألمانيا - أفريقيا"، وهناك لقاءات بصفة دورية بهذا الشأن.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة أخرى تم مناقشتها مثل الإرهاب، والاستثمار.
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