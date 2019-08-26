ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طارق فهمي: مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:14 ص
طارق فهمي: مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم
الدكتور طارق فهمي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قادة ألمانيا وفرنسا، على هامش قمة مجموعة الدول السبع، مهمة لأن هذين البلدين سيقودان الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مصر تعتبر من أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ألمانيا أيضا اقترحت مبادرة "ألمانيا - أفريقيا"، وهناك لقاءات بصفة دورية بهذا الشأن.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفع شعار العلاقات المتوازنة بين أفريقيا ودول العالم، مشيرا إلى وجود قضايا مهمة أخرى تم مناقشتها مثل الإرهاب، والاستثمار.
Advertisements
المزيد عن: مصر مجموعة الدول السبع قمة مجموعة الدول السبع دول السبع الدكتور طارق فهمي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر