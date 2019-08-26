مجلس أدارة دمنهور في أنتظار أنفراجة مالية من كارفالا
على الرغم من اتفاق مجلس إدارة دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله ولجنة الكرة رسميا مع أحمد ساري نجم الزمالك السابق لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها نادى دمنهور في هذا التوقيت تهدد مستقبل تعاقدات فريق الكرة مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وقبل خوض منافسات دورى القسم الثانى.
وعلم الفجر الرياضي، أن مسئولى دمنهور يسعون بقوة لبيع المهاجم الغيني كارفالا هداف الفريق الموسم المنقضي لحل هذه الأزمة المالية الطاحنة وتخصيص مبلغ بيع كارفالا للصرف فقط علي الفريق الأول لكرة القدم
وذلك لتحقيق استقرار إدارى ومادى للجهازالفني بقيادة أحمد ساري خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الكروى الجديد.
يذكز أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد سعيد حكيم عمار شرف محمد جمال رجب العربى أحمد متعب أحمد درة وحيد محسن كارفالا وموندا وتم ااتجديد فقط عقد لثنائي خط الوسط رضوان يوسف قائد الفريق والسيد عبدالعال لاعب الوسط المدافع.