مجلس أدارة دمنهور في أنتظار أنفراجة مالية من كارفالا

على الرغم من اتفاق مجلس إدارة دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله ولجنة الكرة رسميا مع أحمد ساري نجم الزمالك السابق لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها نادى دمنهور في هذا التوقيت تهدد مستقبل تعاقدات فريق الكرة مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وقبل خوض منافسات دورى القسم الثانى.



