عبير صبري ترد على سؤال مستفز من إحدى متابعيها حول موعد طلاقها!
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:58 ص
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اضطرت الفنانة عبير صبري للرد، على سؤال مستفز وجهته إليها إحدى متابعيها، حول موعد طلاقها من زوجها المحامي أيمن بياع.
وعلقت المعجبة على صورة نشرتها صبري، بصحبة زوجها قائلة لها: ""يالا عايزين نعرف الطلاق امتي بقي.. عشان الجواز اللي بيبقي قايم علي مجرد الإعجاب بجسم فنانة دة وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه وتقول كلام حلو ليه عشان بيصرف عليها ويفسحها ويجيبلها اللي هي نفسها فيه بيبقي جواز عمره قصير جدًا، ومش بيكمل سنتين تلاته علي بعضهم.. طبعا انتي هتضايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك بس هي دي الحقيقة والأيام ما بينا".
واكتفت صبري من جانبها على التعليق بكلمة واحدة، حيث قالت لهذه المتابعة: "عقبالك".
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