مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم جرار وسيارة نقل بالبحيرة

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لقى سائق ومصرعه بينما أصيب شخص آخر في حادث تصادم بالقرب من قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي وفر قائده هربا عقب الحادث.



أسفر الحادث عن وفاة "محمد علي حجاج" 38 عاما، مقيم بقريه لقانة بمركز شبراخيت، وإصابة "أحمد علي عبدالقادر" 37 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق الجرار، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق