ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم جرار وسيارة نقل بالبحيرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:33 ص
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم جرار وسيارة نقل بالبحيرة
Advertisements
طباعة
إسلام أمين
 
Advertisements
لقى سائق ومصرعه بينما أصيب شخص آخر في حادث تصادم بالقرب من قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي وفر قائده هربا عقب الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة "محمد علي حجاج" 38 عاما، مقيم بقريه لقانة بمركز شبراخيت، وإصابة "أحمد علي عبدالقادر" 37 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق الجرار، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر