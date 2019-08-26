"Lover" لتايلور سويفت تحصد 21 مليون مشاهدة (فيديو)





طرحت المغنية العالمية تايلور سويفت أحدث أغنية لها بعنوان "Lover" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية حتى الآن 21 مليون مشاهدة بعد طرحها في 22 أغسطس الجاري بقناة سويفت الرسمية بيوتيوب.





تايلور أليسون سويفت (بالإنجليزية: Taylor Alison Swift) هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989.



