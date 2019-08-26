رد فعل تامر حسني بعد غناء فريق چيبسي كينجز العالمي أغنيته "بنت الإيه" (فيديو)

عبر الفنان تامر حسني، عن فرحته الشديدة بغناء فريق چيبسي كينجز، العالمي أغنيته "بنت الإيه".





ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو للفرقة وهي تغني أغنيته الشهيرة معلقًاعليه: "چيبسي كينج،، بحبكم جدًا من صغري ومكنتش أحلم أتصور معاكم كمعجب إنما تمر الأيام وانتوا تغنولي بنت الإيه دا كتير اوي بصراحه،، الحمد لله"





وأضاف: "عمومًا أنا لسه زي ما أنا من أشد معجبينكم وفخور إنكم هتشاركوني احتفال الـ ١٥ سنة في حفل ٣٠ أغسطس بالعلمين هتنوروا مصر".