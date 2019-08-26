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رد فعل تامر حسني بعد غناء فريق چيبسي كينجز العالمي أغنيته "بنت الإيه" (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:22 ص
رد فعل تامر حسني بعد غناء فريق چيبسي كينجز العالمي أغنيته بنت الإيه (فيديو)
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عبر الفنان تامر حسني، عن فرحته الشديدة بغناء فريق چيبسي كينجز، العالمي أغنيته "بنت الإيه". 

ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو للفرقة وهي تغني أغنيته الشهيرة معلقًاعليه: "چيبسي كينج،، بحبكم جدًا من صغري ومكنتش أحلم أتصور معاكم كمعجب إنما تمر الأيام وانتوا تغنولي بنت الإيه دا كتير اوي بصراحه،، الحمد لله"

وأضاف: "عمومًا أنا لسه زي ما أنا من أشد معجبينكم وفخور إنكم هتشاركوني احتفال الـ ١٥ سنة في حفل ٣٠ أغسطس بالعلمين هتنوروا مصر".

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