رد فعل تامر حسني بعد غناء فريق چيبسي كينجز العالمي أغنيته "بنت الإيه" (فيديو)

چيبسي كينجز ....بحبكوا جداً من صغري ومكنتش احلم اتصور معاكم كمعجب انما تمر الأيام و انتوا تغنولي بنت الإيه دا كتير اوي بصراحه ،الحمدلله ......عموماً انا لسه زي مانا من اشد معجبينكم و فخور انك هتشركوني احتفال ال ١٥ سنه في حفل ٣٠ اغسطس بالعلمين هتنوروا مصر