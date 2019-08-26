نيمار يقوم بخطوة مفاجئة للعودة إلى برشلونة

قام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بحركة غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من عدم الظهور في ظل الصراع القائم بين برشلونة وريال مدريد لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.





وجاء ظهور نيمار بتفاعل على منشور لاعب برشلونة الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أحرز ثنائية في مباراة فريقه اليوم أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.





وأشارت العديد من وسائل الإعلام العالمية أن نيمار يحاول التقرب لجماهير برشلونة للضغط على الادارة في محاولة لإنهاء الصفقة التي تحلم بها جماهير كتالونيا.



