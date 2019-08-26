التشيرينجيتو: برشلونة لم يقدم أي عرض لضم نيمار.. وهذه هي الحقيقة

فجر الصحفي الكتالوني كيم دومنيك من خلال برنامج التشيرنجيتود مفاجأة مع العيار الثقيل تتعلق بآخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جير مان.





وقال دومنيك في تصريحات تلفزيونية عبر البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينجيتو": برشلونة حرفيًا لن يقدم أي عرض لنيمار، لأن النادي علم أن باريس سان جيرمان لن يقبل أي عرض.





جدير بالذكر أن برشلونة قدم أكثر من عرض للنادي الفرنسي ولكنها محاولات بائت بالفشل بسبب مغالاة باريس في طلابتهم المالية ودخول ريال مدريد كمنافس في الصفقة.



