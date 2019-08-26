ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التشيرينجيتو: برشلونة لم يقدم أي عرض لضم نيمار.. وهذه هي الحقيقة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:48 ص
التشيرينجيتو: برشلونة لم يقدم أي عرض لضم نيمار.. وهذه هي الحقيقة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
فجر الصحفي الكتالوني كيم دومنيك من خلال برنامج التشيرنجيتود مفاجأة مع العيار الثقيل تتعلق بآخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جير مان.

وقال دومنيك في تصريحات تلفزيونية عبر البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينجيتو": برشلونة حرفيًا لن يقدم أي عرض لنيمار، لأن النادي علم أن باريس سان جيرمان لن يقبل أي عرض.

جدير بالذكر أن برشلونة قدم أكثر من عرض للنادي الفرنسي ولكنها محاولات بائت بالفشل بسبب مغالاة باريس في طلابتهم المالية ودخول ريال مدريد كمنافس في الصفقة. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر