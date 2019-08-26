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دعم الشرعية باليمن: على كافة الأطراف تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:51 ص
دعم الشرعية باليمن: على كافة الأطراف تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية
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أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

ودعت القيادة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة.
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