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بطل "صراع العروش" ينضم إلى عالم "مارفل" الخارقين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:31 ص
بطل صراع العروش ينضم إلى عالم مارفل الخارقين
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وكالات
 
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أعلنت شركة "ديزني"، أمس الجمعة، انضمام الممثل البريطاني، كيت هاينغتون، بطل المسلسل التلفزيوني، "Game of Thrones" (صراع العروش) إلى عالم "مارفل".

وسيشارك "هارينغتون"، الذي اشتهر من تجسيده لدور "جون سنو" في "صراع العروش"، في بطولة الفيلم الجديد "The Eternals"، والمستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وسيلعب كيت هارينغتون في أحداث فيلم "مارفل" الجديد، دور "دين ويتمان"، الشهير بـ"الفارس الأسود".

ويشهد فيلم "The Eternals"، على انضمام النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، لأحداثه، وكذلك الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك.

وكان أول ظهور لشخصيات "The Eternals" على صفحات مجلات "مارفل" الهزلية في عام 1976، وهم مجموعة من الأبطال الخارقين، الذين ابتكرهم الفنان، جاك كيربي.

ومن المتوقع أن يطرح فيلم "The Eternals" في دور العرض السينمائية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كجزء من سلسلة جديدة بديلة عن أفلام "أفنجرز".  

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