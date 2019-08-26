قبل لقاء الكأس القادم.. تعرف على سجل مواجهات أحمد حسام ميدو أمام الزمالك

يترقب الكثيرون من عشاق كرة القدم في مصر، مواجهة مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو أمام نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي الجديد "ميتشو" وذلك في قمة لقاءات دور الثمانية في بطولة كأس مصر لهذا الموسم.

ودومًا وأبدًا ما تكون مباريات الفرق التي يدربها "ميدو" أمام الزمالك، مباريات مثيرة، حتى وإن كان "ميدو" معروفًا بأنه عاشق للزمالك حتى النخاغ، ولكن لاعب أياكس وتوتنهام السابق يضع إنتماءاته بعيدًا، ويدخل مباريات الزمالك محاولًا تحقيق نتائج إيجابية لفريقه.





وبالحديث عن سجل مواجهات الزمالك مع أحمد حسام ميدو كمدير فني، حيث واجه "الإبن البار" ناديه السابق في ثلاث مناسبات،كان ميدو فيها مدربًا لنادي وادي دجلة.





وجاءت المواجهات بين ميدو والزمالك على النحو التالي:

الزمالك ووادي دجلة "الدور الأول 2016-2017" وتعادل الفريقين 1-1

الزمالك ووادي دجلة "الدور الثاني 2016-2017" وفاز الزمالك 2-1

وادي دجلة والزمالك موسم 2017-2018 .وخسر دجلة 3-0