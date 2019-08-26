عاجل - برشلونة يقدم عرضه الرابع والأخير لضم نيمار.. تعرف على تفاصيله

أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية أن نادي برشلونة الإسباني ينتوي التقدم بعرض أخير لنادي باريس سان جير مان الفرنسي من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق واستعادته مره آخرى لقلعة "كامب نو".





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يجهز عرضه الرابع و الأخير لضم نيمار هذا الصيف، بعد أن قدم من قبل 3 عروض تم رفضها من جانب فريق باريس سان جيرمان.





يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت شد وجذب في المفاوضات بين الجانبين بعد دخول ريال مدريد الذي يهدف لخطف اللاعب وتعزيز صفوفه بعدد من العناصر المميزة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس مطلع الموسم قبل الماضي.



