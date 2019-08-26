بيان هام لهيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:29 ص
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يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.
ولحسب بيان هيئة الأرصاد تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
شبين الكوم 25 35
طنطا 24 35
دمنهور 26 34
الإسكندرية 26 32
بلطيم 24 32
مطروح 24 32
السلوم 22 33
سيوة 23 40
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
الزقازيق 25 37
الاسماعيلية 24 37
السويس 25 37
العريش 23 33
رفح 22 32
رأس سدر 26 36
نخل 22 36
نويبع 28 36
طابا 25 35
كاترين 18 34
الطور 27 35
شرم الشيخ 29 40
الغردقة 29 40
مرسى علم 28 37
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 24 38
أسيوط 23 39
سوهاج 24 40
قنا 25 40
الأقصر 27 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 26 41
الوادى الجديد 24 42
شلاتين 27 37
ابو رماد 27 36
حلايب 28 36
رأس حدربة 29 35
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