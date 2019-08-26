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اتحاد الكرة: الإعلان عن إسم مدرب المنتخب الجديد يوم الأربعاء المقبل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:22 ص
اتحاد الكرة: الإعلان عن إسم مدرب المنتخب الجديد يوم الأربعاء المقبل
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محمد علي
 
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قال أسامة إسماعيل المتحدث بإسم الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن اللجنة التي تدير الإتحاد في الوقت الحالي قررت الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مساء الأربعاء المقبل.


وخلال تصريحات إعلامية لقناة إم بي سي مصر، قال إسماعيل: "لو سارت الأمور بطبيعتها، سنعرف إسم مدرب المنتخب الجديد يوم الأربعاء".


وأكمل المتحدث بإسم اتحاد الكرة حديثه مؤكدًا، بأن هناك مفاضلة جارية بين 6 أو 7 أسماء لقيادة منتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي خافير أجيري، والذي رحل عن الفراعنة بعد نهاية كأس أمم أفريقيا الأخيرة.


يذكر بأن اللجنة المكونة لإدارة اتحاد الكرة قد أكدت من قبل بأن المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون "مدرب وطني" حيث لا توجد أي فرصة لإسناد المهمة لمدرب أجنبي في الوقت الحالي.

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