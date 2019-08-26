شاب أسواني يضحي بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق



وأشار التقرير إلى أن الشاب كان يمر بمنطقة اللسان في أسوان، وسمع استغاثة سيدة فنزل إلى المياه بملابسه لإنقاذها، وأنقذها وأنقذ طفليها، ومع الإجهاد لم يستطع مقاومة دوامات المياه فغرق.



وقال أحد أهالي القرية إن هذه الواقعة حدثت رابع أيام العيد، ومنذ هذا الوقت لم يعثروا على جثته وجميع أهالي القرية موجودين بجوار المياه ولن يعودوا لبيوتهم إلا وجثته معهم.

عرض برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقرير عن شهامة شاب من أسوان، يدعى محمد سعودي، 25 سنة، أنقذ أسرة كاملة من الغرق، ولقى مصرعه نتيجة لذلك.