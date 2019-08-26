ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاب أسواني يضحي بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:53 ص
شاب أسواني يضحي بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
عرض برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقرير عن شهامة شاب من أسوان، يدعى محمد سعودي، 25 سنة، أنقذ أسرة كاملة من الغرق، ولقى مصرعه نتيجة لذلك.

وأشار التقرير إلى أن الشاب كان يمر بمنطقة اللسان في أسوان، وسمع استغاثة سيدة فنزل إلى المياه بملابسه لإنقاذها، وأنقذها وأنقذ طفليها، ومع الإجهاد لم يستطع مقاومة دوامات المياه فغرق.

وقال أحد أهالي القرية إن هذه الواقعة حدثت رابع أيام العيد، ومنذ هذا الوقت لم يعثروا على جثته وجميع أهالي القرية موجودين بجوار المياه ولن يعودوا لبيوتهم إلا وجثته معهم.
Advertisements
المزيد عن: مصر غرق إنقاذ أسرة أسوان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر