محمد شريف: ابتعدت عن المشاركة مع الأهلي لأسباب مضحكة .. وسأعود للأحمر

"لاساراتي كان يبرر إبتعادي عن المشاركة مع الفريق بأسباب مضحكة" بهذه الكلمات بدأ محمد شريف لاعب الاهلي المعار لنادي انبي كلماته





وقال شريف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم أقصر مع الاهلي وكنت أسير بشكل جيد قبل قدوم لاسارتي"

واردف : ابتعدت عن المشاركة معه، وعندما كنت اتحدث معه كان يقول لي "انت بتهزر قدام المرمى في المران"





وتابع : بالتأكيد مبررات مضحكة وكوميدية، ولكن في النهاية هي وجهة نظره





وعن سبب اختياره لانبي قال : كنت أملك اكثر من عرض، من أندية الاسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري وغيرهم، ولكني فضلت انبي





وأفصح : انبي اسم كبير ويمتلك جهاز فني على اعلى مستوى





واتم كلماته : سأعود مره أخرى للأهلي بشكل أقوى.