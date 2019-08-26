أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالساحل أغلى من جينيفر لوبيز.. تعرف على التفاصيل





في سابقة أولى من نوعها وصلت قيمة تذاكر حفل الفنان تامر حسني، بمدينة العلمين إلى 60 ألف جنيه، مُتخطيا أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، والتي وصل أعلى سعر إلى 40 ألف جنيه، وبهذا يتصدر حسني، قائمة النجوم الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط.





ومن المقرر أن يتراوح سعر تذاكر حفلات نجوم الصف الأول مابين 300 إلي 2000 جنيه مصري، لكن وضعت شركة "إيجيبت كليندر" الشركة المنظمة للحفل فئة إستثنائية جديدة لتذاكر حفل الفنان تامر حسني، لعلمها التام بحجم شعبيته الإستثنائية، حيث أن فئات التذاكر تبدأ من ٣٠٠ جنيه و ٥٠٠ و ٨٠٠ و 1000 جنيه بالإضافة إلي الجزء الخاص بالشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدوله المكون من ١٢ شخصًا تصل حجم تذاكره إلى ٦٠ ألف جنيه .





يذكر أن حفل تامر حسني، في الساحل الشمالي سيقام يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.



