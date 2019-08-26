أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالساحل أغلى من جينيفر لوبيز.. تعرف على التفاصيل
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:45 ص
نور طلعت
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في سابقة أولى من نوعها وصلت قيمة تذاكر حفل الفنان تامر حسني، بمدينة العلمين إلى 60 ألف جنيه، مُتخطيا أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، والتي وصل أعلى سعر إلى 40 ألف جنيه، وبهذا يتصدر حسني، قائمة النجوم الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يتراوح سعر تذاكر حفلات نجوم الصف الأول مابين 300 إلي 2000 جنيه مصري، لكن وضعت شركة "إيجيبت كليندر" الشركة المنظمة للحفل فئة إستثنائية جديدة لتذاكر حفل الفنان تامر حسني، لعلمها التام بحجم شعبيته الإستثنائية، حيث أن فئات التذاكر تبدأ من ٣٠٠ جنيه و ٥٠٠ و ٨٠٠ و 1000 جنيه بالإضافة إلي الجزء الخاص بالشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدوله المكون من ١٢ شخصًا تصل حجم تذاكره إلى ٦٠ ألف جنيه .
يذكر أن حفل تامر حسني، في الساحل الشمالي سيقام يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.
ويحضر "حسني"، لجمهوره في الحفل عدة مفاجأت ضخمه، نظرًا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، حيث سيفاجئ حسني، جمهوره بحضور الفرقة العالميه Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء والعزف، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي بعد انتهائهم من فقرتهم الكامله قبل صعوده على المسرح كما سيقدم في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.
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