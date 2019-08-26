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عاجل.. غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة قوسايا بلبنان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:51 ص
عاجل.. غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة قوسايا بلبنان
غارة - ارشيفية
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نقلت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل عن مصادر ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع.

كان الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد أن الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل مناطق لبنان وتبقي آمنة قد انتهي، متوعدا بإسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تدخل بلاده. وقال نصر الله، في كلمة ألقاها الأحد، تعليقا على حادث الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في ضاحية بيروت، ليلة الأحد: "ما حصل خطير جدا... ولا يجب تسخيف الموضوع". وأوضح نصر الله أن الطائرة المسيرة الأولى نظامية وخاصة بالمهام الاستطلاعية، وكانت تحلق على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة لهدف في ضاحية بيروت الجنوبية، كان من المخطط أن تضربه الطائرة الثانية التي وصفها بـ "العسكرية الانتحارية".
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