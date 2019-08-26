موعد مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر ONLINE

تتجه كل أنظار متابعي كرة القدم في الوطن العربي وخاصة في منطقة الخليج نحو إستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، حيث تقام قمة خليجية من أعلى طراز مع إنطلاق مباراة النصر والسد في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم الحالي.



موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة النصر والسد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أسيا عند الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء يوم الأثنين الموافق 26 أغسطس و25 من ذي الحجة.



يذكر بأن نادي النصر قد وصل إلى دور ربع النهائي، وذلك بعدما فاز على حساب نادي الوحدة الإماراتي في دور الستة عشر، في حين صعد نادي السد القطري إلى هذا الدور بعدما تغلب على مواطنه نادي الدحيل.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري الأبطال

كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقل مباراة نادي النصر السعودي أمام نادي السد القطري عبر قناة BeIN SPORTS HD1، مؤكدة بأن المباراة ستنقل برفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في الوطن العربي.



تاريخ مواجهات النصر والسد في دوري الأبطال