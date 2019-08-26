ريكاردو جوميز مدرب الأهلي المُحتمل.. مسيرة تدريبية طويلة وإنجازات محدودة وتجربة عربية وحيدة

توصلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل إلى إتفاق شبه نهائي على التعاقد مع البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن البرازيلي "ريكاردو جوميز" ومسيرته التدريبية:-





-ريكاردو جوميز ريموندو برازيلي الجنسية من مواليد 13 ديسمبر لعام 1964 بـ"ريو دي جانيرو"، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع وخط الوسط المدافع خلال مسيرته الكروية.





-امتدت مسيرة "جوميز" الكروية 14 عامًا في ملاعب الساحرة المستديرة بداية من عام 1982 وحتي اعتزاله عام 1996، ولعب لعدة أندية أبرزها (باريس سان جيرمان – فلومينيسي – بنفيكا البرتغالي).





-لعب ريكاردو جوميز لمنتخب البرازيل 45 مباراة دولية وسجل 4 أهداف خلال الفترة من عام 1984، وحتي 1994، وتوج مع منتخب السامبا بكأس كوبا أمريكا 1989، وفضية دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 1988، وشارك مع البرازيل في كأس العالم 1990، وحرمته الإصابة من مونديال 1994.





-اعتزل "جوميز" كرة القدم في يونيو عام 1996 وعمره 31 عامًا بسبب الإصابة.





-بدأ "جوميز" مسيرته التدريبية بتولي القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان عام 1996 واستمر معه لمدة عامين، وتوج معه بكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، كما حقق معه المركز الثاني بالدوري الفرنسي موسم 1996-1997.





-بعد رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان عاد إلي البرازيل وتولي القيادة الفنية لعدة أندية برازيلية خلال الفترة من 1999 وحتي 2002 أبرز تلك الأندية (سبورت ريسيفي – فيتوريا – جواراني – كوريتيبا - جوفنتود)، لكنه لم يحقق سوي بطولتين محليتين مع فيتوريا.





-تولي "جوميز" القيادة الفنية لمنتخب البرازيل تحت 20 عامًا في الفترة من 2002 وحتي 2004، وبعد رحيله عن منتخب السامبا، تولي قيادة فريقي فلومينسي وفلامينجو البرازيليين.





-عاد المدرب البرازيلي إلي فرنسا مرة أخري عام 2005 وتولي تدريب فريق بوردو لمدة عامين، وقاده في 83 مباراة، حقق الفوز في 38 مباراة، وتعادل في 21 مباراة، وخسر 24 مباراة، وحقق معه كأس الرابطة الفرنسية موسم 2006-2007.





-نتائجه الجيدة مع بوردو دفعت إدارة نادي موناكو للتعاقد معه عام 2007 ولمدة عامين أيضًا حتي 2009، وقاد الفريق في 85 مباراة، فاز في 29 مباراة، وخسر 36 مباراة، وتعادل في 20 مباراة، ورحل عن الفريق بعدما احتل المركز الـ11 بالدوري الفرنسي.





-عاد "جوميز" للبرازيل مرة أخري وتولي القيادة الفنية لفريق ساو باولو عام 2009 ولمدة عام واحد خلفًا للمدرب "موريسي رامالهو"، وقاد الفريق في 56 مباراة، فاز في 29، وخسر 15 مباراة، وتعادل في 12 مباراة، ورحل بعد إنتهاء عقده مع النادي.





- تولي "جوميز" تدريب فريق فاسكو دي جاما البرازيلي عام 2011، ولعب معه 22 مباراة، فاز في 12 مباراة، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مثلها، وحصد مع الفريق لقب كأس البرازيل في نفس العام.





-أصيب المدرب البرازيلي بـ"سكتة دماغية" في 28 أغسطس 2011 خلال لقاء فلامينجو وفاسكو دي جاما، وتم نقله للمستشقي وتم تشخيص الحالة بـ"نزيف بالمخ" وخضع لجراحة طارئة وابتعد عن التدريب.





-عاد ريكاردو جوميز لنادي فاسكو دي جاما في نوفمبر 2012 ولكن في منصب المدير الرياضي للنادي.





-ابتعد جوميز 4 سنوات عن التدريب بسبب ظروفه الصحية، قبل أن يعود في 22 يوليو لعام 2015لتولي القيادة الفنية لفريق بوتافوجو في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وقاد الفريق في 41 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات، وخسر 14 مباراة، وصعد به لدوري الدرجة الأولي بالبرازيل.





-تولي القيادة الفنية لفريق ساو باولو مجددًا في أغسطس لعام 2016 لكنه لم يستمر طويلًا، حيث قاد الفريق في 16 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر 6 مباريات، وتمت إقالته في نوفمبر من نفس العام.





- بعد رحيله عن ساو باولو اتجه "جوميز" للسعودية وتولي تدريب فريق النصر السعودي في يوليو لعام 2017، ولم يستمر مع الفريق سوي أشهر قليلة، وتمت إقالته بعد 4 مباريات من الدوري السعودي، حيث بسبب سوء النتائج حيث تعادل في 3 مباريات وفاز في مباراة وحيدة.





-في 21 يونيو 2018 تم تعيين "جوميز" مديرًا تنفيذيًا في نادي سانتوس البرازيلي، وظل في منصبه حتى سبتمبر من نفس العام، قبل أن يقرر العودة للتدريب مرة أخري.





-في 5 سبتمبر 2018 تولي تدريب فريق بوردو الفرنسي مرة أخري، واستمر علي رأس الجهاز الفني للفريق الفرنسي أشهر قليلة قبل أن يتم إقالته في 26 فبراير 2019 بسبب سوء النتائج، ولم يتولي تدريب أي فريق منذ ذلك التاريخ