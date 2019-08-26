إزاي تحمي سيارتك من السرقة.. خبير أمني يرد
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:51 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
كشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية السيارة من السرقة.
وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إنه يجب وضع السيارة في "جراج"، ويجب وضع وسائل إنذار في السيارات، والتأمين عليها.
وأشار إلى أنه في أحد شوارع الجيزة طلبوا من أصحاب السيارات أن يجمعوا فيما بينهم خمسة جنيهات من كل صاحب سيارة، لجمع راتب شهري لشخص تكون كل مهمته مراقبة السيارات.
وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إنه يجب وضع السيارة في "جراج"، ويجب وضع وسائل إنذار في السيارات، والتأمين عليها.
وأشار إلى أنه في أحد شوارع الجيزة طلبوا من أصحاب السيارات أن يجمعوا فيما بينهم خمسة جنيهات من كل صاحب سيارة، لجمع راتب شهري لشخص تكون كل مهمته مراقبة السيارات.
Advertisements
المزيد عن: وزير داخلية مصر سيارات سرقة
- خبير أمني: يجب السيطرة على السماسرة لجمع بيانات المستأجرين
- احمي بطارية سيارتك من السرقة بهذه الحيل البسيطة
- لواء سابق يروي تفاصيل لقائه بشخص عليه "جن" وذهابه به لـ"الشعراوي"
- رد قوي من عمرو أديب على متصل بسبب "25 ألف جنيه زيادة على سعر السيارة"
- رئيس نقابة التاكسي الأبيض يقترح منظومة جديدة لتطوير السيارات والعمل
- هام وعاجل | طرق جديدة لسرقة السيارات .. انتبهوا جيدًا .. اللصوص يبتكرون
- هام وعاجل | طرق جديدة لسرقة السيارات .. انتبهوا جيدًا .. اللصوص يبتكرون
- خبيرة مصرفية تكشف سبب خوف المصريين من استخدام الدفع الإلكتروني