إزاي تحمي سيارتك من السرقة.. خبير أمني يرد



وقال "نور الدين"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، إنه يجب وضع السيارة في "جراج"، ويجب وضع وسائل إنذار في السيارات، والتأمين عليها.



وأشار إلى أنه في أحد شوارع الجيزة طلبوا من أصحاب السيارات أن يجمعوا فيما بينهم خمسة جنيهات من كل صاحب سيارة، لجمع راتب شهري لشخص تكون كل مهمته مراقبة السيارات.

كشف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية السيارة من السرقة.