اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:25 ص
مـروة هيـكل
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تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013 .
تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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