ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريم قاسم: هذه أصعب مشاهدي الفنية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:29 ص
كريم قاسم: هذه أصعب مشاهدي الفنية
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

كشف الفنان كريم قاسم، عن أصعب مشاهد فنية قام بها، مشيرًا إلى أن الأول كان في فيلم "بالألوان الطبيعية"، لافتًا إلى أنه المشهد الذي أداه أثناء وجوده فى الماء يشكو إلى الله تعالى، واصفًا المشهد بأنه كان ثقيل للغاية.

وأضاف "قاسم" خلال لقائه فى برنامج "ON SET"، عل قناة ON E، أن من ضمن المشاهد الصعبة أيضا كان مشهد انقلاب السيارة به في فيلم "ولاد رزق"، موضحا أنه ارتدى ملابس شتوية فى هذا العمل فى درجة حرارة 41، وهذا كان مؤسفا.

وتابع: "بين المشهد والثاني كانوا يخلصوا علينا علبه مناديل بسبب ارتفاع درجة الحرارة".


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر