كريم قاسم: هذه أصعب مشاهدي الفنية















وتابع: "بين المشهد والثاني كانوا يخلصوا علينا علبه مناديل بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

كشف الفنان كريم قاسم، عن أصعب مشاهد فنية قام بها، مشيرًا إلى أن الأول كان في فيلم "بالألوان الطبيعية"، لافتًا إلى أنه المشهد الذي أداه أثناء وجوده فى الماء يشكو إلى الله تعالى، واصفًا المشهد بأنه كان ثقيل للغاية.وأضاف "قاسم" خلال لقائه فى برنامج "ON SET"، عل قناة ON E، أن من ضمن المشاهد الصعبة أيضا كان مشهد انقلاب السيارة به في فيلم "ولاد رزق"، موضحا أنه ارتدى ملابس شتوية فى هذا العمل فى درجة حرارة 41، وهذا كان مؤسفا.