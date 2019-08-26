عاجل.. أول رد من تامر أمين على قرار منعه من الظهور إعلاميا
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:14 ص
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في أول رد منه على قرار منعه من الظهور إعلاميًا، أكد أنه سيذهب اليوم لتقديم الأوراق اللازمة للحصول على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.
وأضاف في تصريحات صحفية قائلًا: "ده حقهم"، لافتًا إلى أن النقابة اتصلت به بالفعل لتقنين أوضاعه
كانت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، أصدر قرارًا بمنع الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج آخر النهار على فضائية النهار من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
وقررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
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