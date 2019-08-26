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باريس سان جيرمان يقترب من حسم بديل نيمار بمبلغ خرافي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:10 ص
باريس سان جيرمان يقترب من حسم بديل نيمار بمبلغ خرافي
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية أسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب من التعاقد مع بديل البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما اقترب الأخير من الرحيل عن النادي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن وفدًا من نادي باريس سان جيرمان سوف يتوجه إلي العاصمة الإنجليزية لندن لحسم التعاقد مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لـ"نيمار" هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن باريس سان جيرمان يسعي لضم "زاها" مقابل 109 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن كريستال بالاس يضع شرطا جزائيا في عقد اللاعب، قيمته 100 مليون استرليني.

ويأتي ذلك وسط محاولات من ناديي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين لحسم التعاقد مع البرازيلي "نيمار" هذا الصيف، ولكنهما فشل في التوصل إلي اتفاق نهائي لضم اللاعب حتي الآن.
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