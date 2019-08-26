كيف سيكون شكل الأهلي مع ريكاردو جوميز المدرب الجديد؟

اقتربت إدارة النادي الأهلي من تعيين المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز مدرباً للفريق الأول الكروي خلفاً للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر.





ويعد "جوميز" من المدربين المعروفين حيث درب عدد من الفرق في أوروبا وأمريكا الجنوبية مثل باريس سان جيرمان خلال الفترة من 1996-98 وساو باولو على فترتين عام 2009 و2016.





بينما درب "جوميز" فريقاً عربياً واحداً وهو النصر السعودي خلال الموسم الرياضي 2017/18 ولعب معه وقتها معه، وقضى مع العالمي فترة تدريبية قصيرة من يوليو حتى سبتمبر.





وتولى "جوميز" بعض الفرق مثل فاسكو دي جاما وبوردو الفرنسي وسانتوس وفلامنجو وفلومينسي وفيتوريا ومنتخب البرازيل تحت 20 عاماً.





ويعرف عن ريكاردو جوميز اللعب بطريقة 4-2-3-1 حيث يعتمد على ثنائي محور في الوسط بالإضافة ثلاثة لاعبين خلف المهاجم من بينهم صانع لعب ويبدو أنه سيتم الاعتماد بنسبة كبيرة على مجدي قفشة.





ويتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي تحت قيادته كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، رمضان صبحي، حسين الشحات

خط الهجوم: صلاح محسن