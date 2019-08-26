تفاصيل مبادرة "بداية جديدة" لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع

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قال الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إن المدمن يكون لديه مشروع نية أو إرادة أو عزيمة حتى يبنى عليها الدافعية للعلاج، مؤكدًا أن الدافع أهم شيء لعلاج المدمن.



وأضاف "جمعة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، أن نظرة المجتمع "الوصمة الاجتماعية" من أكثر المشكلات التي تواجه المدمن بعد التعافي، مشددًا على ضرورة دمجه في المجتمع مرة أخرى بعد علاجه.



وأكد أن المدمن بحاجة إلى السير على طريق معين للتعافي الكامل، موضحًا أنه يحتاج إلى دعم نفسي، وعدة برامج يلتزم بها حتى يتعافى.



وعلق على مبادرة "بداية جديدة"، والتي تتيح قرض بـ100 ألف جنيه لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع، قائلًا إن حصول المدمن على أموال في فترة تعافيه بدون رقابة يكون عرضة للانتكاسة، ولكن مبادرة "بداية جديدة" يكون عليها رقابة طول الوقت على المتعافي.



