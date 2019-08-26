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اليوم.. النطق بالحكم على 5 متهمين في رشوة "ميناء القاهرة"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:47 ص
اليوم.. النطق بالحكم على 5 متهمين في رشوة ميناء القاهرة
رشوة
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مـروة هيـكل
 
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، النطق بالحكم على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين .

يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد العليم.

كشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 الف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا .

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