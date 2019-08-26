الإفتاء توضح حكم تجارة الآثار



جاء ذلك ردًا على سؤال ورد لصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول: "ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟".



وأجابت الدار: "يحرم المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات".



وأشارت إلى أنه "لو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها، يوكل هذا الأمر إلى القانون والجهات المختصة بما ينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة".

أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة الاتجار بالآثار سواء بالبيع، أو الإهداء، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون.