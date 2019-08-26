للحصول على الفيزا الكندية.. هذا ما تحتاجه
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:34 ص
هدى عبدالرازق
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قال يوسف سلامة، وكيل مكتب محاماة مختص بالهجرة والأحوال الشخصية بكندا، إنهم يستقبلون طلبات كثيرة جدًا من مواطنين يريدون الهجرة إلى كندا.
وأشار "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كندا تضع شروط معينة لقبول المهاجرين سواء في الدراسة، أو اللغة، أو الخبرة، معقبًا: "بياخدوا أحسن ناس".
وأوضح أن أغلب المهاجرين غلى كندا يكونوا من الأطباء والصيادلة، مضيفًا أن الحصول على الفيزا الكندية يحتاج من 20 إلى 100 ألف مع توفر الشروط المطلوبة في اللغة والخبرة والدراسة، منوها بأن فرص الهجرة إلى كندا تقل بعد سن الـ 34 عام.
وأشار "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كندا تضع شروط معينة لقبول المهاجرين سواء في الدراسة، أو اللغة، أو الخبرة، معقبًا: "بياخدوا أحسن ناس".
وأوضح أن أغلب المهاجرين غلى كندا يكونوا من الأطباء والصيادلة، مضيفًا أن الحصول على الفيزا الكندية يحتاج من 20 إلى 100 ألف مع توفر الشروط المطلوبة في اللغة والخبرة والدراسة، منوها بأن فرص الهجرة إلى كندا تقل بعد سن الـ 34 عام.
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