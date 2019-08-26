إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

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ذكرت فضائية "الإخبارية السعودية" في نبأ عاجل نقلاً عن التحالف العربي، خبرًا يفيد باعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.