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إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:35 ص
إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية
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ذكرت فضائية "الإخبارية السعودية" في نبأ عاجل نقلاً عن التحالف العربي، خبرًا يفيد باعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية. 
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