والدة البطلة هانيا مورو: "مصر كلها فخورة بيها"
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:33 ص
أمنية فوزي
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قالت ناهد عبد الناصر، والدة البطلة هانيا مورو، إن ابنتها بدأت الباليه المائي منذ عمر الخامسة، متابعة: "بدأت معاها بكل قوتي".
وأضافت "عبد الناصر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أنها سافرت إلى أمريكا في مرحلة الثانوية العامة حتى تصل إلى العالمية.
وأشارت إلى أن ابنتها حققت بطولات عديدة جدًا، معلقة: "مصر كلها فخورة بيها".
وأضافت "عبد الناصر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أنها سافرت إلى أمريكا في مرحلة الثانوية العامة حتى تصل إلى العالمية.
وأشارت إلى أن ابنتها حققت بطولات عديدة جدًا، معلقة: "مصر كلها فخورة بيها".
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