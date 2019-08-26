أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 25-8-2019
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:35 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
غرفة تصنيع الدواء تكشف حقيقة إعادة تدوير الأدوية
كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، حقيقة إعادة تدوير الأدوية، ومخاطرها على صحة الإنسان، موضحا أن عملية تدوير الأدوية تعني بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها.
صلاح حسن يكشف عن عقوبات مشددة ضد مخالفي وحدات الإسكان الإجتماعي
كشف المهندس صلاح حسن، نائب رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي عن عقوبات مشددة ضد مخالفي وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما وصفهم بـ "ضعاف النفوس" مازالوا يحاولون التربح من الوحدات.
الرئيس السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة مجموعة السبع
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا.
خلال لقائها مع السيسي.. "ميركل" تشيد بالروابط المتينة التي تجمع بين مصر وألمانيا
كما أشادت المستشارة الألمانية، بالروابط والعلاقات المتينة التي تجمع بين مصر وألمانيا.
الإبراشي: الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية في قمة الـG7
ولفت إلى أن الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية، وهذا واضح من تأكيده على ضرورة تحول القمم الكبرى من الكلام النظري، للعمل على ايجاد حلول عملية لمشاكل القارة السمراء.
"الأرصاد" تحذر من طقس الاثنين: شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عاجلًا، حول حالة الطقس ليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
بعد تهديد حسن نصر الله إسرائيل.. عمرو أديب: الأيام المقبلة قد تكون دامية
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل قصفت بالأمس أهداف في سوريا، واستشهد على أثرها عناصر من حزب الله، فظهر اليوم حسن نصر الله مهددا ومتوعدًا إسرائيل.
غرفة الفنادق: سمحنا لسيدات مصر ارتداء المايوه الشرعي تقديرا لعادات المجتمع
وأشار "فوزي"، إلى أنهم أصدروا قرار يسمح للفتاة أن ترتدي المايوه الشرعي شريطة أن يكون ملائم من الناحية الصحية، مضيفا أن تدخلهم واصدارهم هذا القرار جاء تقديرا لعادات وتقاليد الشعب المصري.
السيسي: يجب مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لا سيما التنمية.
دبلوماسي سابق: دعوة مصر لقمة مجموعة السبع اعتراف دولي بمكانتها
وتابع، أن دعوة فرنسا لمصر للمشاركة بالقمة اعتراف دولي بالمكانة الخاصة لمصر دوليًا وفي إطار إقليمها الإفريقي ومحيطها.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
غرفة تصنيع الدواء تكشف حقيقة إعادة تدوير الأدوية
كشف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة تصنيع الدواء، حقيقة إعادة تدوير الأدوية، ومخاطرها على صحة الإنسان، موضحا أن عملية تدوير الأدوية تعني بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها.
صلاح حسن يكشف عن عقوبات مشددة ضد مخالفي وحدات الإسكان الإجتماعي
كشف المهندس صلاح حسن، نائب رئيس مشروع الإسكان الاجتماعي عن عقوبات مشددة ضد مخالفي وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما وصفهم بـ "ضعاف النفوس" مازالوا يحاولون التربح من الوحدات.
الرئيس السيسي يلتقي ميركل على هامش قمة مجموعة السبع
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا.
خلال لقائها مع السيسي.. "ميركل" تشيد بالروابط المتينة التي تجمع بين مصر وألمانيا
كما أشادت المستشارة الألمانية، بالروابط والعلاقات المتينة التي تجمع بين مصر وألمانيا.
الإبراشي: الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية في قمة الـG7
ولفت إلى أن الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية، وهذا واضح من تأكيده على ضرورة تحول القمم الكبرى من الكلام النظري، للعمل على ايجاد حلول عملية لمشاكل القارة السمراء.
"الأرصاد" تحذر من طقس الاثنين: شديد الحرارة على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا عاجلًا، حول حالة الطقس ليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.
بعد تهديد حسن نصر الله إسرائيل.. عمرو أديب: الأيام المقبلة قد تكون دامية
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل قصفت بالأمس أهداف في سوريا، واستشهد على أثرها عناصر من حزب الله، فظهر اليوم حسن نصر الله مهددا ومتوعدًا إسرائيل.
غرفة الفنادق: سمحنا لسيدات مصر ارتداء المايوه الشرعي تقديرا لعادات المجتمع
وأشار "فوزي"، إلى أنهم أصدروا قرار يسمح للفتاة أن ترتدي المايوه الشرعي شريطة أن يكون ملائم من الناحية الصحية، مضيفا أن تدخلهم واصدارهم هذا القرار جاء تقديرا لعادات وتقاليد الشعب المصري.
السيسي: يجب مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لا سيما التنمية.
دبلوماسي سابق: دعوة مصر لقمة مجموعة السبع اعتراف دولي بمكانتها
وتابع، أن دعوة فرنسا لمصر للمشاركة بالقمة اعتراف دولي بالمكانة الخاصة لمصر دوليًا وفي إطار إقليمها الإفريقي ومحيطها.
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