تعرف على سعر عضوية النادي الأهلي فرع مدينة نصر وكيفية الاشتراك

تعتبر عضوية النادي الأهلي من أبرز العضويات التي يتاسبق جماهير الكرة المصرية للحجز بها والاشتراك بها في مختلف فروعه سواء في مدينة نصر أو الجزيرة أو الشيخ زايد.





وتصل قيمة اشتراك عضوية النادي الأهلي في فرع مدينة نصرإلى 500 ألف جنيه ، يقوم العضو بسداد العضوية عن طريق "الكاش" وتحصيل المبلغ في خزينة النادي أو عن طريق التقسيط بقيامه بدفع 50% من قيمة العضوية ثم تقسيط الباقي على 4 سنوات.





وفي هذا التقرير نستعرض كيفية العضوية في النادي الأهلي فرع مدنية نصر.





أولًا: الأوراق المطلوبة للاشتراك في عضوية الأهلي :-

1- أصل المؤهل الدراسي

2- أصل عقد الزواج

3 – صحيفة أحوال جنائية

4 – أصل الرقم القومي للأبناء

5 – ععد 2 صورة شخصية لكل فرد

6- خطاب قيد من الجامعة للابن الذي تخطى 21 عام

7- أصل الرقم القومي للزوج والزوجة





العضوية العاملة

العضوية العاملة للنادى الاهلى والعضوية العاملة هى التى تشمل جميع فروع النادى الحالية والمستقلبية:

500 الف جنية نقدا، او قسط 250 الف مقدم و 250 ألف جنية على 4 أقساط سنوية لمدة 4 سنوات، ويتم تحرير 4 شيكات بنكية بتواريخ مستقبلية كل عام شيك.