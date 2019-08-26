عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال قطاع غزة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:32 ص
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ذكرت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن مصادر لها في فلسطين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة المحاصر على مناطق في جنوب إسرائيل، على ما أفاد مراسلنا.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنين من الصواريخ المطلقة من القطاع، مشيرا إلى صفارات الإنذار اعترضت اثنين منها.
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